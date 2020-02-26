«Я не слышал»: глава МИД России не подтвердил встречу министров Нормандского формата

Говорить о подготовке нового саммита в Нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) можно будет только после выполнения решений предыдущего саммита и согласования проекта документа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс – Украина».

«Я не слышал о том, что через месяц планируют встречу министров Нормандского формата. Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит Нормандского формата, мы довели до них нашу очень четкую позицию: мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса [Донбасса] на постоянной основе в законодательстве Украины», – сказал Лавров на пресс-конференции.

«И второе требование: мы будем говорить о сроках саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять уже в ходе саммита [попыток] разрушать достигнутые договоренности», – добавил министр.

Он напомнил, что перед саммитом в Париже была договоренность о разведении сил и средств на всей линии соприкосновения, однако на самой встрече президент Украины Владимир Зеленский эту договоренность «переиграл».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча глав МИД стран Нормандского формата планируется в апреле для подготовки очередного саммита на высшем уровне.