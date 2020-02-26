Кабмин предложил доплачивать украинцам по 500 грн за более поздний выход на пенсию

Кабинет Министров Украины предложит Верховной Раде установить доплату в размере более 500 грн за поздний выход на пенсию отдельных категорий пенсионеров. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

«Решение правительства – в случае утверждения его парламентом – позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера», – написал Гончарук.

Напомним, с 1 марта украинских пенсионеров ждет очередное повышение пенсий – это будет уже вторая по счету их автоматическая индексация. В Министерстве социальной политики разъяснили, что добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров. В марте 2019 года прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров.