Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями

Правительство предлагает ввести первоочередное обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями в любых кассах транспорта, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, которые предоставляют услуги населению. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Правительство усиливает социальные гарантии лиц с инвалидностью для их интеграции в общественную жизнь и повышения доступности инфраструктурных объектов. В частности, речь идет о первоочередном обслуживании в любых кассах транспорта, а также на всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению», – написал глава правительства.

Гончарук также сообщил, что на заседании правительства одобрили соответствующие изменения в Закон Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине». Документ будет передан в парламент.