«Не шумите, сударь»: Аваков отреагировал на слова Суркова об Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет независимо от представления о ней «отставного шовиниста», бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

«Сурков – со своими перлами об Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста», – написал он в Twitter.

Таким образом глава МВД отреагировал на заявления Суркова об Украине в интервью российскому изданию.