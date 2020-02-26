В «ЛНР»: В Лутугино возле автостанции упала 15-метровая громоотводная вышка (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Лутугино (Луганская обл.) из-за сильных порывов ветра упала громоотводная вышка высотой 15 м. Падая, массивная конструкция зацепилась за дерево.

Как сообщают в «МЧС ЛНР», 25 февраля в «МЧС» обратились сотрудники автобусной станции г. Лутугино, которые сообщили, что под воздействием сильных порывов ветра упала и зацепилась за дерево рядом стоящая металлическая громоотводная вышка.

Массивная конструкция высотой около 15 м и весом приблизительно в 1 т могла в любой момент обрушиться на крышу станции, где в это время находилось около 7 человек персонала и посетителей.

В «ЛНР» утверждают, что сотрудники «МЧС» напраились на место происшествия, где совместно с коммунальными службами распилили вышку на части и убрали в безопасное место. Вследствие происшествия никто не пострадал.

Напомним, в «ДНР» показали последствия непогоды.