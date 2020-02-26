Украина считает пропавшими без вести на неподконтрольных территориях или в РФ до 500 человек, – глава МИД

Украина считает без вести пропавшими на неподконтрольном Донбассе, в Крыму или РФ до 500 человек, информация о них принимается к рассмотрению на будущий обмен. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Интерфакс – Украина».

«Мы считаем, где-то до 500 людей, которые исчезли без вести... Именно потому мы требуем, чтобы на оккупированные территории был допущен "Красный крест", который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к пребольшому сожалению, уже никогда не сможет вернуться в свои семьи», – сказал он журналистам на полях форума «Age of Crimea» в Киеве.

Министр уточнил, что эта цифра «касается всех, кто находится на территории оккупированного Крыма, на оккупированной части Украины и тех, кто находится в тюрьмах РФ».

По его словам, все эти группы принимаются к рассмотрению на будущий обмен заключенными.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за шесть лет войны на Донбассе Украина потеряла более 13 тыс. человек, более 3 тысяч гражданских лиц и 146 детей. Кроме этого, по ее словам, 5 тысяч украинских сограждан числятся пропавшими без вести, а число раненых превышает 7 тыс. человек.