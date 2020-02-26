RU
Все новости

В Краматорске на «зебре» сбили женщину

26.02.20 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В результате ДТП в Краматорске пострадала женщина. Правоохранители ищут очевидцев аварии. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба полиции города.

«Сегодня около 8:00 водитель автомобиля "Geely JL" двигаясь по ул. Героев Небесной Сотни, со стороны ул. Магнитогорская, в районе перекрестка с ул. Академическая совершил наезд на 52-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена после проведения экспертизы. Водитель остался на месте происшествия», – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами».

«Следователь обращается ко всем гражданам кто стал свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить в полицию об обстоятельствах аварии. Обращаться в Краматорский отдел полиции по телефону 095-244-75-38 или 102», – отметили в пресс-службе.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк