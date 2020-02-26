Пристайко: «План Б» по Донбассу – это не бетонная стена

Украинские власти рассматривают «план Б» по Донбассу, но это не означает, что речь идет о буквальном строительстве стены. Об этом сегодня, 26 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «УНИАН».

По словам главы МИД, идет поиск различных подходов с целью завершения конфликта на Донбассе. Президент Украины обсуждает эти проблемы, и также работает команда, в которую входят не только представители внешней политики, но и специалисты в сфере безопасности и обороны.

«Президент действительно говорил о том, что существует "план Б". Но это не означает, что "план Б" – это бетонная стена высотой шесть метров», – заявил Пристайко.

В этой связи глава МИД сказал, что речь идет, скорее, об изменениях, которые отличаются от Минского процесса, и, в частности, о миротворческой миссии, которой нет в Минском процессе.

«Но это какое-то изменение, которое бы нам позволило продвинуться вперед. Мы все с вами, очевидно, понимаем, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем», – отметил Пристайко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал больше похожим на политический заказ представленный в ходе Мюнхенской конференции по безопасности группой политиков и экспертов план завершения войны на Донбассе под названием «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».