«Защита Украины»: В школах ученики будут изучать обновленный предмет

Ученики школ будут изучать обновленный предмет «Защита Украины» вместо «Защита Отечества». Соответствующее постановление сегодня, 26 февраля, принял Кабмин министров Украины, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет "Защита Отечества" – одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача – улучать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ», – заявила министр образования и науки Анна Новосад.

По ее словам, «Защита Украины» – обязательный предмет для изучения в 10-11 классах. Его цель – предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

«Важно, чтобы цели, которые мы закладываем в конкретный предмет, в том числе и в обновленный "Защита Украины", отображались и в учебниках, по которым учатся ученики. Так изменения станут системными и основательными. Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовление учебников. Полная трансформация продлится несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно», – добавила министр.