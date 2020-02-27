Жители Северодонецка рискуют остаться без экстренной медицинской помощи (Видео)

Жители Северодонецка рискуют остаться без экстренной медицинской помощи. Уже вскоре в местной больнице «скорые» принимать не будут. Больных из 150-тысячного города будут возить в соседние города – Рубежное и Лисичанск. Для оказания госпитальной экстренной медпомощи будут направляться в опорные больницы.

Сейчас «скорые» выезжают со станции каждые 20 минут – с такой периодичностью поступают вызовы от жителей Северодонецка. Пока больных госпитализируют в местный стационар. Но уже с апреля будут доставлять в соседние города. А это километры в дороге и куча лишнего времени. «30 минут туда и назад 30. Это такие временные рамки. А есть транспортировка больных ребенка или взрослого с оказанием помощи. И в период транспортировки может случиться все что угодно. Лететь стремглав без оказания помощи никто не будет, поэтому, если нужно 40 минут, будем ехать и сорок», – говорит директор Северодонецкой подстанции экстренной медицинской помощи Валентин Померанцев.

Медики предупреждают, что кареты «скорой» не смогут вовремя возвращаться, чтобы ехать на следующие вызовы.

Больше всего это ударит по жителям окрестных селений. Так, в Северодонецк из села Боровеньки еще можно добраться, а до Рубежного – только в объезд. «Это же она у нас одна "скорая", представьте, на какой регион. Пусть мы ближе к городу, а туда поехать дальше – Кременской район – Булгаковка, Скарговка, Голубовка – там вообще дороги нет», – сетует местная жительница Галина.

И добавляет, что в селе и так не рассчитывают на «скорые», потому что едут долго. «Бегом сел на маршрутку и сам обратился, понимаете. Так приходится. Скорее так», – добавляет Галина.

В Северодонецке отмечают, что подавали заявку на разрешение принимать пациентов от «скорой» в свою больницу. Но из Кабинета министров пришел отказ из-за неправильно оформленных документов.

В областном департаменте, где должны все контролировать, сейчас обвиняют руководство медучреждения. «Они как всегда крутые и распальцованные, поэтому вы подождете, и не успели вовремя подать документы и все. Там часть была, там некоторых не было таблиц», – пояснил спикер департамента здравоохранения Луганской областной военно-гражданской администрации Степан Шведюк.

В местной больнице ошибку пытаются исправить, хотя крайний срок для этого уже истек. «Не исключая какой-то человеческий фактор, если бы где-то что-то было, то можно было бы где-то подправить, где-то напомнить. Мы принимаем, принимали и будем принимать больных. У меня нет понимания на основании каких критериев и кто выбирал опорные больницы», – заявил директор Северодонецкой городской больницы Роман Водяник.

А вот Рубежное и Лисичанск без проблем прошли регистрацию. По словам медиков, готовы принимать пациентов из соседнего города, однако не понимают зачем везти больных так далеко, когда есть своя больница рядом. И ради спасения иногда каждая минута на счету. «Согласно закону об экстренной медпомощи пациента, который нуждается в экстренной помощи, "скорая помощь" привозит в ближайшее лечебное учреждение, если оно имеет возможности для оказания медицинский помощи», – уточнил директор Рубежанской центральной городской больницы Эдуард Кравченко.

В Северодонецке ежегодно регистрируют 25 тысяч пациентов, а в Рубежанской больнице – всего 3 тысячи. Поэтому, как успевать специалистам оказывать помощь пациентам сразу из двух городов, – тоже вопрос.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины обнародовал перечень опорных больниц во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, глава Луганщины Сергей Гайдай заявил, что правительство поддержало создание в Северодонецке областной клинической больницы. Северодонецкая городская многопрофильная больница войдет в перечень опорных учреждений здравоохранения.

Источник: ТК «Донбасс»