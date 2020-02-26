Стало известно, угрожает ли Краматорску паводок

На текущий момент Краматорску не угрожает паводок. Продолжается сброс воды из Шевченковского водохранилища. Об этом на рабочем аппаратном совещании в исполкоме 25 февраля сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Краматорска Сергей Кукочка, передает «КраматорскPost».

По его словам, из-за аварийного состояния дамбы продолжается контролируемый сброс воды из Шевченковского водохранилища, расположенного на русле реки Бычок в поселке Городещино.

Кукочка рассказал, что на прошлой неделе на водохранилище выезжали представители управления по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями бассейнового управления водных ресурсов и Госагентства по рыбному хозяйству. Они брали пробы воды на содержание кислорода и пока все в норме.

Чиновники решили продлить срок сброса воды до конца этой недели. Следующий выезд на водохранилище с целью обследования запланирован на пятницу, 28 февраля.

Как сообщалось ранее, наводнение угрожает северу Донецкой области. Дамба водохранилища в Клебан-Быке (Константиновский р-н) находится в аварийном состоянии и может не выдержать обильных осадков. Об этом предупреждают инженеры гидросооружений. Могут пострадать Иванополье, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.