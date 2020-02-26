В Украине назначили главного санитарного врача страны

Заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе брифинга по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«В Украине до сих пор не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания вследствие коронавируса. Но мы сегодня, чтобы усилить систему предотвращения проникновения на территорию Украины этого заболевания назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны», – сказал он.

«С сегодняшнего дня персонально этот человек будет координировать действия органов государственной власти и всех необходимых служб, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции и противодействию ее распространения, локализации, в случае, если она у нас на территории будет зафиксирована», – сообщил Гончарук.

Премьер-министр заверил, что правительство предприняло все необходимые меры, чтобы даже в случае проникновения коронавируса в Украину инфекция сразу была бы локализована и инфицированным была предоставлена все необходимая помощь.