По подозрению в участии в НВФ: На блокпосту Донетчины с автобуса сняли мужчину

На блокпосту возле Волновахи (Донецкая обл.) нацгвардейцы задержали гражданина по подозрению участия в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины (НГУ) в зоне операции Объединенных сил (ООС).

Так, 24 февраля во время несения службы на блокпосту, расположенном у населенного пункта Волноваха, военным нарядом НГУ для проверки был остановлен автобус сообщением Новотроицкое – Мариуполь. «При осмотре граждан и установления личностей было обнаружено, что один из пассажиров находится в розыске и подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (участие в незаконных вооруженных формированиях)», – говорится в сообщении.

Данный гражданин был передан работникам Национальной полиции.