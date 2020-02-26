«Мочить» системно: Гончарук высказался о коррупции в строительной сфере

В рамках борьбы с коррупцией Кабмин в ближайшее время примет решение о ликвидации или реорганизации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе брифинга по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«ГАСИ, к сожалению, и строительная сфера в целом – одна из наиболее коррумпированных. Там коррупцию нужно "мочить" системно. Это тот случай, когда иногда нужно уволить всех и проще набрать новых, честных людей. Это связано с определенными организационными сложностями. Но я скажу так: мы на финальном этапе принятия этого решения. Вероятно, что это так и будет», – сказал он.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительства вопрос ГАСИ не обсуждали. «Можно создать отдельный орган. В этой ГАСИ все настолько прогнило. Они настолько замучили бизнес, замучили честных граждан поборами по 5 долларов за квадратный метр, что рынок говорит: "Просто уберите их всех, и чтоб мы их больше не видели"», – отметил Гончарук.

«Есть много организационных вопросов. И мы не хотим легкомысленных решений, чтобы не создавать дискомфорт на рынке. То, что мы "схематоз" в строительстве в ближайшее время поборем, у меня вообще нет никаких сомнений. Это только вопрос небольшого промежутка времени. Будет ли это полной ликвидацией ГАСИ, или это будет ее реорганизация, мы посмотрим», – резюмировал премьер-министр.

Как сообщалось ранее, в Кабинете министров Украины в рамках борьбы с коррупцией решили уволить всех руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы.