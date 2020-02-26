«Майорск. Очень мало в обе стороны»: Ситуация в пунктах пропуска днем 26 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Василий: «13:44. Никитовка в Украину – никого. В Майорске в Украину 12 машин, у ДНРов в обе стороны никого»;

Денис: «14:03. Майорск. Очень мало в обе стороны. Авто сразу на проверку, пешие по мере подвоза».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Karmak»: «11:11. На Каргилле в Украину общая до моста, льгота наполовину общей»;

Ольга: «11:18. Каргилл в Донецк. Основная 40+-, льгота 15, но! В льготе одни бабковозы, которые стоят до блоков и ставят впереди себе подобных. В блоках льготы нет. Из Украины в Донецк машин нет. Пешеходы по мере прибытия автобуса. На украинском – 0 пеших на 2 автобуса»;

Алекс: «11:27. В Донецк, перед местным БП: основная очередь ~60 авто»;

Игорь: «11:52. Каргилл в Донецк. Основа много, но движение есть льготу не пускают. Перевозы перед блоками. Встают в в основную. Запуск 4+2 льготы»;

Алина: «13:03. На Каргилле машин 50. Льгота машин 10»;

Андрей: «13:44. Каргилл в Украину. 30 авто основной, 3 авто льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «10:03. Еленовка, очередь ускорилась в разы, льготы нет»;

«devichka»: «10:13. Новотроицк в Украину на знаке "90". Движения пока нет. Только подъехали»;

Анатолий: «10:42. Новотроицкое в Украину – очередь огромная».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «10:45. Пищевик в Мариуполь – до верхних ежей».

О ситуации на КПВВ«Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: