Коронавирус: Какие меры принимают в Украине для контроля ситуации

В Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса, но контроль и проверки людей, въезжающих в страну с подозрением на инфекцию усилены. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе брифинга по итогам заседания правительства рассказал заместитель главы МОЗ Украины и главный санитарно-эпидемиологический врач страны Виктор Ляшко.

«Сейчас в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Мы имеем первые результаты исследований, пробы образцов, взятые у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, они отрицательные», – сказал он.

По его словам, с 25 февраля и сегодня на всех пунктах пересечения государственной границы Украины с Европейским Союзом с пограничниками работают эпидемиологи. «В 7-ми крупнейших пунктах стоят машины скорой медицинской помощи. Мы начали там температурный скрининг. Людей, у которых после температурного скрининга есть подозрение на возможное инфицирование коронавирусом, будут доставлять в инфекционные больницы, где будут проводиться дополнительные обследования, после этого будут приниматься определенные решения», – рассказал Ляшко.

«Сегодня Министерством здравоохранения утвержден новый стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции. Внедрены новые алгоритмы температурного скрининга, которые начали действовать по всей территории страны. Они отличаются от тех, которые действовали на прямых рейсах с Китайской Народной Республикой. Сегодня мы уже имеем результаты температурных скринингов. Было выявлено несколько [подозрительных] случаев в пункте пропуска "Тиса", а также в Черновцах – повышение температуры. Все системы – от пограничников до медицинской службы сработали оперативно. Например, в Закарпатье был изолирован весь автобус, поскольку там было два больных человека. Пока их дополнительно не обследовали в Ужгородской инфекционной больнице, они были изолированы именно в инфекционной больнице. Сейчас поставлен диагноз, который не подтверждает коронавирусную инфекцию, и всех отпустят. В то же время мы собираем все контакты и эти люди будут отслеживаться на территории Украины по установленным алгоритмам», – проинформировал замглавы МОЗ.

Он также пояснил, для чего в Украине ввели должность главного санитарно-эпидемиологического врача страны, на которую его назначил Кабмин: «Именно представление главного санитарного врача позволит вводить карантин на территории Украины в случае завоза особо опасных инфекций, а также вводить ограничивающие противоэпидемические мероприятия, например, запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие детских дошкольных, учебных и общественных учреждений, если будет распространение коронавируса или другой особо опасной инфекции».

Главный санитарно-эпидемиологический врач Украины пообещал ежедневно информировать общество о ситуации с контролем над нераспространением коронавируса в стране.