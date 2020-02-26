В Луганске иномарка сбила ребенка

В неподконтрольном украинским властям Луганске водитель легкового автомобиля сбил ребенка. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ДТП произошло во вторник, 25 февраля. «Гражданин 1962 года рождения, управляя автомобилем Mazda-6, на пешеходном переходе в районе перекрестка ул. Ломоносова и Марии Расковой г. Луганска совершил наезд на пешехода, ребенка 2007 года рождения», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Автомобиль помещен на штрафплощадку УГИБДД МВД ЛНР. По данному факту проводится проверка», – заявили в «полиции».