Коронавирус и больницы: Замглавы МОЗ Украины рассказал о ситуации в регионах

В регионах Украины готовятся к ситуации, связанной с распространением коронавируса в мире. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе брифинга по итогам заседания правительства рассказал заместитель главы МОЗ Украины и главный санитарно-эпидемиологический врач страны Виктор Ляшко.

«В каждой области определены по две опорные базы, которые будут принимать первые случаи. В каждой из этих опорных баз есть инфекционные боксы в инфекционных отделениях, есть аппараты искусственной вентиляции легких, есть кислородный концентрат, централизованный подвод кислорода. Они готовы принимать реанимационные меры», – сообщил он.

По его словам, в Минздраве знают, как действовать, если в Украине будет вспышка коронавируса. «Тут уже совсем другие методы работают. Тут нет вопроса изоляции. Есть вопрос оказания квалифицированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения», – отметил Ляшко.

Заместитель главы МОЗ также проинформировал, что в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса, но контроль и проверки людей, въезжающих в страну с подозрением на инфекцию, усилены.