«План 12 шагов» по Донбассу хуже Приднестровья, – Климкин

На Мюнхенской конференции по безопасности представленный «план 12 шагов» для прекращения войны на Донбассе намного хуже приднестровского сценария. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Если вы посмотрите эти предложения по Донбассу, это еще хуже Приднестровья. Вся экономика Приднестровья держалась на трафиках. Помните эти известные цифры, когда каждый житель Приднестровья потреблял 60 кг сливочного масла и так далее, но куда оно потом шло? Оно шло к нам, в Молдову, в Румынию. На этом все жили. Контрабандисты – это люди, которые находятся в начале цепочки и в конце, и, соответственно, ее обслуживают. Но если вы делаете "черную дыру" на Донбассе, позволяя России, как сегодня, всем руководить, там же ее граница», – это все Украину разрушит», – подчеркнул Климкин.

«Приднестровьем как-то можно управлять, держать под контролем или пытаться держать. Донбасс при реализации этого сценария никто под контролем держать не сможет. Его Россия успешно использует. Конечно, там есть свои дискуссии… Но никакого Приднестровья на Донбассе не будет, это будет намного хуже», – считает дипломат.

Напомним, в Германии на очередной Мюнхенская конференции по безопасности группой политиков и экспертов был представлен план завершения войны на Донбассе под названием «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV