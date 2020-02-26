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Донетчина полностью готова, – глава области о ситуации с коронавирусом

26.02.20 18:15
Фото: скриншот видео Павла Кириленко
Фото: скриншот видео Павла Кириленко

На территории Донецкой области, как и на всей территории Украины не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 26 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Но, по его словам, Донетчина полностью готова к действиям в случае заноса вируса. «Больницы оборудованы всем необходимым и подготовлены к возможному приему пациентов; врачи обучены необходимому алгоритму действий», – заверил глава области.

Кириленко добавил, что ситуация и дальше будет оставаться стабильно безопасной, если каждый будет помнить три основных правила:

  • Первое: не паникуйте и не распространяйте слухи. Ложная информация время вредит больше, чем любой вирус.
  • Правило второе: заболел – сиди дома! Не надо подвергать опасности себя и окружающих.
  • Правило третье: не занимайтесь самолечением. При появлении симптомов обратись к своему семейному врачу. Он знает, как действовать.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины ответили на самые распространенные вопросы о новом коронавирусе 2019-nCoV. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла наиболее распространенные мифы, разъяснив, что собой представляет новый коронавирус.

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