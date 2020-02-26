Остановить коронавирус в Украине: Фонд Рината Ахметова закупит мобильное спецоборудование для МОЗ

Фонд Рината Ахметова составил с Министерством здравоохранения Украины перечень главных медицинских потребностей как в зоне обсервации, так и для экстренного реагирования на угрозу эпидемии в стране. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Фонда.

Сообщается, что по личному решению Учредителя Фонда – Рината Ахметова будут приобретены:

уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, аналогов которого нет в Украине;

мобильные аппараты искусственной вентиляции легких, а также концентраторы кислорода;

инфракрасные термометры с лазерной указкой.

«Фонд Рината Ахметова первым вышел с инициативой о помощи эвакуированным из Китая, медикам и сотрудникам санатория "Новые Санжары". В координации с Министерством здравоохранения мы составили перечень медикаментов и мобильного оборудования, которые необходимы. Наша задача – закупить и передать в МОЗ максимально быстро те аппараты, которые могут быть при необходимости доставлены в любую больницу в любой момент времени», – говорит Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Именно такое мобильное оборудование необходимо для эффективного лечения коронавируса, если такие случаи будут зафиксированы в Украине.

Это оборудование будет передано МОЗ в Киеве и, в случае необходимости, может быть доставлено в любую точку страны в кратчайшие сроки.

Также для МОЗ Фонд закупит костюмы для врачей с защитой от биологических угроз и противоэпидемиологические комплекты одежды.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова готовит к отправке в зону обсервации в Новых Санжарах еще один груз: респираторы, защитные очки, хирургические маски, инфракрасные термометры с лазерной указкой.

Напомним, в субботу, 22 февраля, Фонд доставил в Новые Санжары «наборы заботы» с пледами, средствами личной гигиены, халатами и другими предметами первой необходимости. Фонд также организовал линию психологической помощи для эвакуированных из Уханя и их родственников. Получить помощь можно по телефону 0 800 509 001.