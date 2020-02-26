RU
Все новости

Борьба с «тенью»: В Украине сменят руководителей подразделений фискальной службы

26.02.20 19:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Кабинете министров Украины в рамках борьбы с коррупцией решили уволить всех руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе брифинга по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы договорились о том, что на протяжении ближайших недель абсолютно все руководители областных региональных подразделений ГФС будут заменены с целью борьбы с "тенью"», – сказал он.

«У нас есть отдельный план, каким образом мы в ближайшее время, ближайшие недели серьезно осложним жизнь людям, которые фактически занимаются "обналом" денег. Это серьезная беда для украинской экономики», – заявил Гончарук.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк