Борьба с «тенью»: В Украине сменят руководителей подразделений фискальной службы

В Кабинете министров Украины в рамках борьбы с коррупцией решили уволить всех руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе брифинга по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы договорились о том, что на протяжении ближайших недель абсолютно все руководители областных региональных подразделений ГФС будут заменены с целью борьбы с "тенью"», – сказал он.

«У нас есть отдельный план, каким образом мы в ближайшее время, ближайшие недели серьезно осложним жизнь людям, которые фактически занимаются "обналом" денег. Это серьезная беда для украинской экономики», – заявил Гончарук.