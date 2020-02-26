«Братские отношения» и возврат неподконтрольного Донбасса: Как отреагировали в Кремле

Россия не проводит политику принуждения Украины силой к «братским отношениям», о чем ранее заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, который курировал украинское направление. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский ТАСС.

«Нет, такой политики нет», – сказал он.

Песков также отметил, что РФ проводит последовательную политику, направленную на содействие выполнению Минских договоренностей.

«Нет, об этом не может идти речь. Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнения Минских договоренностей», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Минский комплекс мер является безальтернативным документом. «Лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать решением этой внутриукраинской проблемы», – подчеркнул Песков. Представитель Кремля добавил, что «это остается константой».

Песков оставил без комментариев высказывания Суркова, который заявил, что не представляет себе возвращения «ЛНР» и «ДНР» в состав Украины.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет независимо от представления о ней «отставного шовиниста», бывшего помощника президента России Владислава Суркова.