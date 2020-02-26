В обход КПВВ, с ножами и на авто в розыске: Как граждане пытались пересечь линию разграничения на Донетчине

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) граждане пытались двигаться в обход пограничников, с ножами и на автомобилях, находящихся в розыске. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, накануне вечером пограничники обнаружили неизвестное лицо, которое двигалось в сторону временно неподконтрольной украинской власти территории в обход контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово». «42-летний мужчина объяснил, что при осуществлении контроля въезда/выезда в пересечении линии разграничения ему было отказано (срабатывания индекса "Н" – поручение правоохранительного органа относительно граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые по мотивированному письменному решению суда временно ограничены в правые выезда из Украины или по решению прокурора (суда) запрещено выезжать за пределы Украины до окончания досудебного расследования или судебного разбирательства), и он решил в прямом смысле "обойти" запрет. По этому поводу составлен документ об административном правонарушении по ст. 204-2 КУоАП», – говорится в сообщении.

В связи с этим, пограничники напоминают о случаях подрыва на заминированных территориях вне дорожных коридоров, а также ранения гражданского лица представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ) в прошлом году, который пытался пересечь линию разграничения вне их пункта пропуска. «Осуществлять перемещение таким образом является опасным не только в законодательном порядке, а несет риск для жизни», – подчеркивается в сообщении.

«Сегодня же на КПВВ "Гнутово", реализуя предоставленное представителями Национальной полиции информирование о розыске автомобиля марки "Сузуки" (основание для розыска – наложение исполнительной службой ареста на транспортное средство), был обнаружен водитель на данной машине. Автомобиль передан представителям Нацполиции», – добавили в Донецком погранотряде.

В этот же день на КПВВ «Новотроицкое» на вход с временно неподконтрольной украинской власти территории в пешем порядке прибыл гражданин с ножом, похожим на охотничий. В Нацполицию было направлено уведомление по ч. 1 ст. 263 УК.

Пограничники призывают граждан не осуществлять попытки пересекать КПВВ с оружием и его имитацией, поскольку это запрещено.

Напомним, ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.