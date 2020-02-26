Пересечение линии разграничения Донбасса: 8 советов путешествующим

Правозащитники советуют людям, которые в ближайшее время планируют пересекать линию разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), обязательно ознакомиться с рекомендациями, чтобы избежать ошибок и сохранить свое здоровье, силы, время и деньги. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Так, к рекомендациям относятся:

1. Позаботьтесь о наличии действующего разрешения.

Собираясь в поездку на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой или Луганской области, или выезжая из нее, обязательно и заблаговременно позаботьтесь о получении электронного разрешения на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Обратите внимание, что на момент, когда вы окажетесь на КПВВ, на ваше имя уже должно быть оформлено разрешение, причем оно должно быть действующим, а информация, которая в нем указана, должна соответствовать данным документа, удостоверяющим вашу личность (например, паспорта или загранпаспорта). Если разрешение будет просрочено или оформлено с ошибками, в выезде/въезде может быть отказано.

Также надо помнить, что информация на сайте СБУ о принятом решении о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения физическому лицу появляется не сразу, а в течение 15 дней со дня подачи заявления. Поэтому подать заявление на «пропуск» стоит не позднее чем за две недели до планируемой поездки. Лишь в исключительных случаях (смерть, тяжелая болезнь близких родственников или членов семьи) разрешение может быть предоставлено в течение суток при наличии соответствующих документов, подтверждающих такие обстоятельства, по решению руководителя координационного центра или координационной группы.

2. Проверьте, не запрещен ли вам выезд.

В последнее время участились случаи отказа в пропуске через линию разграничения лиц, в отношении которых у Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) есть информация о запрете выезда за пределы территории Украины. Чтобы не попасть в подобную неприятную ситуацию и соответственно зря не ехать сотни километров на КПВВ и обратно, перед поездкой стоит убедиться, что вас нет в списках таких «счастливцев».

Сделать это можно не выходя из дома с помощью электронных сервисов:

Единый реестр должников: bit.ly/37PlOVY

Реестр налоговых долгов: bit.ly/32dk3Rn

Реестр лиц, находящихся в розыске: bit.ly/2uj7yar

Состояние рассмотрения дел (информация о судебных решениях): https: //court.gov.ua/fair/

Кроме того, получить информацию можно и по письменному запросу, направленному в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ: bit.ly/2HKyHWG

Обратите внимание: запрет выезда может касаться лиц:

в отношении которых открыто уголовное производство;

находящихся под административным надзором полиции;

владеющие информацией, которая является государственной тайной;

которые не выполняют решения суда, в частности, по уплате долгов, или другие решения уполномоченных органов (например, по уплате алиментов).

3. Подготовьте необходимые документы.

При наличии оформленного разрешения и информации об отсутствии запрета на выезд, можно переходить к непосредственному планированию поездки. В первую очередь, конечно, надо подготовить документы, которые понадобятся при пересечении линии разграничения. Для совершеннолетних граждан Украины, следующих через КПВВ, достаточно иметь оригинал паспорта или загранпаспорта. Для иностранцев, лиц без гражданства и граждан Украины, которые едут с детьми, перечень документов совсем другой. Найти его можно по ссылке: https://cutt.ly/ar8gYg9.

Не лишним при этом будет иметь с собой копии необходимых документов на случай потери или повреждения оригиналов.

Важно: если есть основания, дающие право на внеочередной допуск к въезду на КПВВ (например, инвалидность, тяжелая болезнь, беременность), с собой стоит взять также и документы, подтверждающие такое право.

4. Просмотрите прогноз погоды и информацию о работе КПВВ.

Планируя пересечение линии разграничения, обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды на ближайшие дни в пункте назначения и населенном пункте вблизи КПВВ, через который вы планируете следовать. При плохих погодных условиях (например, аномальная жара или вьюга) лучше отложить путешествие, чем рисковать своей безопасностью и здоровьем. Так же прогноз погоды подскажет, что стоит взять с собой в поездку, чтобы обеспечить минимальный комфорт (теплые или легкие вещи, зонтик, дождевик и т. д.).

Не лишним будет посмотреть накануне выезда и информацию о работе КПВВ, через который вы планируете пересекать линию разграничения. Несмотря на то, что у всех КПВВ есть четкий график работы, из-за кризисной ситуации или по другим причинам пропуск лиц временно может быть приостановлен. Обычно найти актуальные данные об обстановке на КПВВ (загрузка, режим работы) можно на сайте ГПСУ.

5. Заранее предупредите близких о поездке.

Правозащитники отмечают, что как бы это не хотелось признавать, однако пересечение линии разграничения связано с определенным риском для жизни и здоровья. Именно поэтому крайне важно, чтобы ваши родственники и близкие были в курсе запланированной вами поездки и могли оказать помощь, в случае, если она понадобится.

6. Позаботьтесь о средствах связи.

В самом КПВВ пользоваться телефоном запрещено, однако это вовсе не означает, что его не стоит брать с собой в поездку. Он, как и планшет, может понадобиться на случай критических ситуаций, когда срочно нужно будет сообщить о ДТП, вызвать «скорую», «пожарную» или полицию. Так же при себе следует иметь контактный номер телефона лица в случае, если с вами что-то случится в дороге.

7. Возьмите с собой лекарства, еду, однако соблюдайте нормы.

Готовясь к пересечению линии разграничения, не забудьте взять с собой персональные лекарства, еду, предметы личной гигиены. Вместе с тем, упаковывая чемодан, придерживайтесь допустимого объема (стоимости, веса, количества) вещей, которые можно провозить через КПВВ; обходите ограниченные или запрещенные к перемещению товары. Действующий в настоящее время перечень утвержден приказом МинВВОТ от 18.11.2019 № 92. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.

8. Проверьте авто и перевозчика.

Перед выездом также правозащитники советуют проверить исправность транспортного средства, на котором вы собираетесь в поездку, и наличие горючего. Если пользуетесь услугами перевозчиков, предварительно уточните, есть ли у них необходимые документы для пересечения линии разграничения. Для собственной безопасности можете сообщить серию и номер транспортного средства своим родным, а также данные водителя, с которым планируете путешествие.

Напомним, для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера.

Как сообщалось ранее, с 1 марта 2020 года, согласно решению командующего Объединенных сил, все КПВВ на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний период работы.