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В Украине умерли 48 заболевших гриппом

26.02.20 16:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 48 человек. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает Министерство охраны здоровья (МОЗ).

При этом за минувшую неделю получено сообщение о десяти летальных случаях вследствие осложнений гриппа, что подтверждено методом ПЦР*.

Уточняется, что ни один умерший не был привит против гриппа

Вместе с тем, в течение прошедшей недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а всего с начала эпидемического сезонавакцинировались более 237 тыс. чел.

Ранее сообщалось, что 5 человек погибли в «ДНР» от гриппа А с начала года.

* Прим. – ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция) высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций, который основывается на исследовании генетического материала человека (ДНК и РНК). В зависимости от цели исследования используются кровь, слюна, мокрота, выделения половых органов и прочее биологические материалы.

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