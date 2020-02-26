На Донетчине под колесами авто погиб 7-летний мальчик

Сегодня, 26 февраля, в Бахмуте (Донецкая обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погиб ребенок. Об этом сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Так, сообщение о ДТП поступило в полицию около 13:30. Водитель легковушки совершил наезд на 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть.«На месте происшествия правоохранители установили, что 30-летний водитель "Опеля" двигался по улице Независимости, когда на проезжую дорогу выбежал мальчик. Избежать наезда водителю не удалось. Полученные ребенком травмы оказались несовместимыми с жизнью», – говорится в сообщении.

От полученных травм ребенок погиб на месте.

Полиция начала досудебное расследование.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.