Больницы, школы, дороги: Гончарук анонсировал старт «Большой стройки»

В Кабинете министров обсудили старт программы «Большая стройка», которая начнется с марта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе брифинга по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Как только начнется строительный сезон, сразу начнутся строительные работы на всех возможных направлениях, на всех возможных и приоритетных объектах. Это и школы, и детские сады, и стадионы, и приемные отделения [в больницах], и завершение строительства амбулаторий», – сказал он.

«И должны построить 4 тыс. км дорог. Погода нам помогает, поэтому на отдельных участках дорог у нас уже начато строительство. С понедельника мы начинаем системную коммуникацию о том, что и где строится», – продолжил Гончарук.

По его словам, сейчас заканчиваются подготовительные работы для того, чтобы возобновить строительные работы на Запорожском мосту, а работы на участке трассы Решетиловка – Днепропетровск, который объединяет Львов и Мариуполь, уже начались. «Важно, чтобы автомобилем или автобусом можно было добраться в Мариуполь из Киева и из Львова максимально быстро», – отметил глава правительства.

Как сообщается на Telegram-канале премьер-министра, в правительстве утвердили перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития (ГФРР).

«Речь идет о 402 проектах, из них 206 – объекты программы «Большая стройка». Минрегион распределяет средства ГФРР между областями в соответствии с планами строительства на этот год. Сейчас речь идет о 5,2 млрд грн ГФРР из 7,5 млрд грн, предусмотренных в 2020 году», – говорится в сообщении.

Так, в Кабмине утвердили порядок использования средств на строительство и реконструкцию: