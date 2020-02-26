«Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила»: Старт нового сезона

В Центре опеки Мариуполя стартовал новый сезон проекта «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила». Предыдущий сезон состоялся в декабре 2019 года. Воспитанники 5 интернатных учреждений Донецкой области учились находить свои таланты. Получали знания о том, как выбрать профессию и проходили профориентационные тесты. Пробовали себя в пяти популярных и востребованных профессиях. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Этот сезон проекта "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила" пройдет под девизом "Твоя суперпрофессия". Новый цикл мотивационных встреч даст будущим выпускникам интернатов практические навыки и знания, опираясь на которые им будет легче найти первую работу и начать строить свою жизнь.

Ребят научат составлять резюме, расскажут, как пройти собеседование и научат финансовой грамотности. Также будут проводиться мастер-классы по профессиям, которые интересны участникам проекта.

В проекте "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила" есть две важные составляющие. Первая – создание чуда для участников в виде мотивирующих подарков. И вторая, не менее важная, – это вдохновение, которое передают им успешные люди, телезвезды и артисты. Мы называем их амбассадорами, посланцами доброй воли Рината Ахметова – самого известного благотворителя Украины», – объясняет менеджер проектов и программ Оксана Ищук.

Первым амбассадором нового сезона «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила» стал телеведущий Максим Сикора. Тренинг с детьми по созданию резюме провела психолог и тренер Фонда Надежда Кондратюк. Ребят разделили на несколько команд. Предлагался еще и элемент практической игры – нужно было создать резюме с использованием специальных карточек. Одна из команд состояла из слабослышащих ребят, которые с помощью сурдолога наравне со всеми участвовали в тренинге.

«На мой взгляд, формат выбран очень удачно. Детям по 14–15 лет, они уже задумываются о своем будущем, какую профессию хотят выбрать. И то, что Фонд помогает в этом ненавязчиво, в игровой форме, – очень здорово и полезно. Ребята осваивали материал и закрепляли практическими навыками. Мы вместе узнавали, что такое Hard Skill, Soft Skill, что такое резюме, как его правильно составить.

Я уже третий раз присоединяюсь к проекту "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила". Я наблюдал за группами, как они составляют резюме. Сначала они не очень серьезно к этому отнеслись, сочиняли какие-то нереальные, даже сказочные вещи. Но под конец тренинга они осознали, что резюме – это не шутка, это лицо, образ человека, который его создал. И эта трансформация мне понравилась», – уверен Максим Сикора.

Действительно, в начале и в конце тренинга участники создавали свое резюме и поразились: какая большая разница произошла в них всего за два часа.

«Я третий раз участвую в проекте "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила". Мне очень нравится проект. И в этот раз я поняла, что резюме – это не просто так, положила в стол и забыла. Нет! Это очень важный документ для твоей дальнейшей жизни и работы», – рассказала нам 15-летняя Илона.

За два часа ребята успели не только научиться создавать резюме, но и получили мастер-класс по самой востребованной специальности первого сезона «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила» – профессии баристы. Специально приглашенный в этот день бариста Михаил каждому из ребят помог сделать свой первый настоящий эспрессо.

«Я вообще хотел свою жизнь связать с тайским боксом. Сегодня впервые в жизни попробовал быть баристой и думаю, что очень хочу дальше заниматься этим. Может, это станет моей основной профессией. Я узнал много новых слов, изучил кофе-машину и даже сварил кофе амбассадору Максиму Сикоре, который вообще его не любит! И он пил мое латте с удовольствием, сказал, что вкусно», – поделился 15-летний Владислав.