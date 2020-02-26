Безработные могут получить до 90 тыс. грн на создание собственного бизнеса

Государственная служба занятости, работу которой координирует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, реализует ряд активных программ содействия занятости населения. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Одной из таких программ является программа, направленная на развитие предпринимательства. В частности, предоставление одноразовой выплаты помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности зарегистрированным в службе занятости безработным. Максимальный размер такой финансовой поддержки в 2020 году может достигать 90 тыс. грн (при условии назначения пособия по безработице в максимальном размере). Средний размер такой помощи в 2020 году – 46 тыс. гривен.

В проекте бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год на эту программу поддержки безработных предусмотрены средства в сумме 386 млн грн, что в 4,7 раза больше чем в 2019 году (82, 2 млн грн).

Средства, выплаченные безработному единовременно для организации предпринимательской деятельности, возвращать не нужно.

Участие в программе по созданию собственного бизнеса могут принимать безработные с 18- етнего возраста, зарегистрированные в государственной службе занятости, которые не заключили новый трудовой договор в течение одного месяца после регистрации в службе занятости и совместно с карьерным советником составили план действий для создания собственного бизнеса.

Не получат такой помощи безработные, которые в течение последних 24 месяцев перед регистрацией работали как физическое лицо-предприниматель, несмотря на то, что предпринимательская деятельность была прекращена и снята с регистрации, а также лица, которые уже получали финансовую поддержку от службы занятости на открытие собственного дела, но не осуществляли предпринимательскую деятельность или прекратили ее в течение двух лет, начиная со дня государственной регистрации.

Чаще всего бывшие безработные открывают свой бизнес в сфере торговли, профессиональной и научной деятельности, ремонта бытовой техники, а также в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.