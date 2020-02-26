Разведение войск на Донбассе: На Луганщине назвали перспективные участки и напомнили, как проходит процесс

Перспективными участками разведения сил и средств на Донбассе являются «Железнодорожный мост Станица Луганская», «Новоселовка Вторая» и «КПВВ Гнутово» (Пищевик). Об этом сегодня, 26 февраля, рассказал офицер-верификатор ОТУ «Север», подполковник Дмитрий Гриневич на мероприятии «Единый день информирования населения», передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Также во время презентации он представил обстановку в районах участков разведения сторон № 1 «Станица Луганская», № 2 «Золотое» и № 3 «Петровское». Также спикер показал схемы перспективных участков разведения сторон.

Кроме того, Гриневич напомнил, какие мероприятия проходят в начале разведения сил и средств.

В частности, разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

Условием начала разведения сил и средств является верифицированное СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение 7 суток для каждого конкретного участка разведения.

Процесс разведения сил и средств, включая подготовительные мероприятия, для каждого из участков разведения не должен превышать 30 суток. При этом, именно разведение сил и средств на каждом из таких 2 участков осуществляется при мониторинге СММ ОБСЕ синхронно, зеркально и должно завершиться в течение не более 3 суток.

С целью немедленного прекращения нарушения Рамочного решения, зафиксированного СММ ОБСЕ, по требованию любого из его подписантов в течение 24 часов созывается экстренная встреча Трехсторонней контактной группы, а в ситуации, которая не терпит отлагательств, такая встреча проводится в режиме видеоконференций в максимально сжатые сроки.

В случае фиксации СММ ОБСЕ нарушения режима прекращения огня на участке разведения, длящегося более 2 часов, или повторных нарушений режима прекращения огня на этом же участке, зафиксированных в течение следующих после указанного нарушения суток, процесс разведения сил и средств может быть прекращен, а силы и средства возвращены на исходные позиции.

Подвижки сил и средств на участках разведения запрещаются.

После завершения разведения сил военнослужащие Вооруженных сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Гриневич отметил, что все действия ведутся в соответствии с Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года и мероприятий по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.