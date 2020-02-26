Российские паспорта в «Л-ДНР»: В чем ошибка украинских властей

Украинская сторона недостаточно активно поднимает тему оформления российских паспортов в «Л-ДНР» на международном уровне. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

«Сейчас паспортизация идет [в "Л-ДНР"]. Я считаю, что одна из ошибок наших на переговорах – это то, что они недостаточно активно поднимают эту тему, а ее нужно поднимать достаточно жестко, потому что, с одной стороны, это подтверждает прямое участие России в конфликте», – отметил он.

«Второе – это хороший аргумент, нейтрализующий "договаривайтесь с Донецком и Луганском". Пусть люди, которые в Минске представляют Донецк и Луганск, паспорта покажут, чьи они граждане. Если они имеют российские паспорта, пардон, о чем с ними говорить?» – считает Фесенко.

Политолог также рассказал, что один из возможных сценариев урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе – это пошаговое выполнение Минских договоренностей одновременно с поэтапным снятием санкций с России.

Как сообщалось ранее, в Совете Национальной безопасности и обороны Украины отслеживают ситуацию с выдачей паспортов РФ в «Л-ДНР», и в СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV