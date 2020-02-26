«Теперь я слышу!»: Фонд Рината Ахметова помог 3-летнему Диме преодолеть проблемы со слухом

Фонд Рината Ахметова помог Диме Лакею из Запорожья, у которого были проблемы со слухом. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Диме сейчас 3 года, он родился «в рубашке» – в пузыре, который медики прокололи при родах. Ребенок быстро рос и развивался. В 6 месяцев научился самостоятельно сидеть, в год начал ходить. Но когда пришло время сказать первое слово, продолжал молчать.

«Мы никогда раньше не замечали, что сын не слышит. Водили его к врачам, но те не нашли проблем со слухом, а диагностировали аутизм, которого у сына нет. Долго водили его по врачам, пока не нашелся специалист, который поставил правильный диагноз: тугоухость четвертой степени, – говорит Екатерина Лакей, мама мальчика.

«С одной стороны, нам сняли такой тяжелый диагноз, как аутизм, с другой, – жить, понимая, что ребенок нас не слышит, тоже тяжело и больно», – сказал Владимир, папа Димы.

Потом на семью обрушилась еще одна беда – Дима стал лысеть. У ребенка выпали брови, ресницы, волосы на голове. Мальчик почти каждый день ездил с родителями в больницу – ему одновременно обследовали слух и лечили алопецию. На это семья потратила все деньги.

К счастью, облысение удалось победить. А вот на слуховые аппараты средств не осталось.

Знакомые, узнавшие о проблеме ребенка, посоветовали родителям обратиться в Фонд Рината Ахметова. Тут им сразу согласились помочь. «Огромное спасибо Фонду за проект "Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу". Нашему сыну выдали два высокочувствительных аппарата, он теперь будет общаться с миром и нормально развиваться», – сказала Екатерина Лакей.

В пресс-службе напомнили, что Фонд Рината Ахметова помогает малышам с проблемами слуха с 2007 года. Благодаря проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» высокочувствительные слуховые аппараты получили 166 малышей с глухотой или тугоухостью.

Помощь по проекту могут получить дети возрастом до 7 лет из социально незащищенных семей, проживающие по всей территории Украины.

Подробную информацию о проекте можно узнать на «горячей линии» Фонда 0800 509 001.