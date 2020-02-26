Большинство украинцев считают, что на Донбассе идет война с Россией, – опрос

В Украине большинство граждан считают, что на Донбассе идет война с Россией. Таковы результаты опроса*, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

44% респондентов, оценивая ситуацию в Донбассе, считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 19% – что там происходит «сепаратистский мятеж», поддержанный Россией.

Вместе с тем, еще 14% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит «гражданская война» – конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 10% респондентов считают, что на Донбассе идет война между Россией и США, и 6% – на востоке Украины происходит «борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик».

* – Прим. – опрос проведен с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.