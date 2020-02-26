Историческая память: В Харькове снова появился проспект Жукова

В Харькове проспект Петра Григоренко снова стал называться в честь маршала Советского союза Георгия Жукова. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в пресс-службе горсовета.

Секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый рассказал, что несколько ветеранских организаций обратились в горсовет с инициативой о возвращении проспекту имени маршала Георгия Жукова, поскольку с его именем связан ряд исторических событий в Украине, в том числе в Харькове, во время Второй мировой войны.

Также он отметил, что, согласно опросу, в поддержку переименования проспекта выступили 11 тыс. 193 человек, что составляет 86% от общего количества голосов.

Мэр города Геннадий Кернес сказал, что в законе о декоммунизации «действительно есть разночтения, которые используются определенными силами для расшатывания ситуации вокруг переименования проспекта».

«Будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память», – подчеркнул Кернес.

Напомним, что 11 июля в Харькове был восстановлен памятник советскому маршалу Георгию Жукову, снесенный активистами. Бюст восстановлен за счет благотворительных средств партии «Оппозиционный блок».