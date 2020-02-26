Путин «играется» с Донбассом, а сценариев много, – Климкин

Возможных сценариев развития ситуации в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе очень много, но президента России Владимира Путина пока устраивает нынешний status quo. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«То, что происходит сегодня, назовем условно – status quo, так как оно есть. Можно двигаться от status quo в одну сторону, можно в другую, можно в третью сторону», – сказал он.

«Допустим, Путин решает, что ему в процессе метаморфоз власти в России, в контексте выборов в США, а это для него очень высокие ставки, нужно повышение ставок на Донбассе, и он либо позволяет фейковый процесс оглашения "независимости" в Донецке и Луганске, или даже принимает решение о признании этой "независимости", или принимает решение о том, что этот оккупированный Донбасс присоединяется к России… Я только несколько сценариев в одну сторону построил. На фоне этого может накладываться реальная военная эскалация, чтобы захватить намного большую часть Донбасса», – продолжил Климкин.

Дипломат отметил, что в России даже после принятого пакета социальных инициатив политический рейтинг Путина «никуда не пошел», поэтому перечисленные сценарии по Донбассу пока маловероятны. «Теперь в другую сторону. Допустим, мы ни к чему не пришли [по Донбассу]. Помните, у нас спекулировали, что построят условную стену? Конечно, не физическую стену, и будем дальше куда-то идти. Или в другую сторону: раз не можем договориться по миротворцам. Дело не в миротворцах, а в том, что должна появиться международная администрация с полицейским компонентом, которая будет постепенно управлять процессом – это еще одна другая логика», – говорит экс-министр.

«Есть еще одна логика: мы говорим, что пытаемся поддерживать безопасность, что невозможно с сегодняшней Россией, и осторожно, но целенаправленно начинаем работать над укреплением гуманитарных контактов: религиозные, женские организации, экологи. Говорить с Россией о возможностях и одновременно об условиях – аудит, прекращение огня, возвращении собственности, выплате компенсации Украине. И тогда, если это выполняется, думать о каких-то экономических связях. Я думаю, что вы скоро это услышите», – считает Климкин.

Эксперт подчеркнул, что возможных сценариев развития ситуации на Донбассе в контексте урегулирования конфликта не 3-4, а намного больше. «Я думаю, что даже основных сценариев 5-6, и в рамках этих сценариев можно "поиграться". "Поиграться" – плохое слово, поскольку речь идет о судьбах людей, но тем не менее Путин "играется" с Донбассом. Для него Донбасс – это средство. Сценариев намного больше. Если вы меня спросите, есть ли у Путина желание что-то делать в ближайшее время, я скажу "нет", поскольку его на сегодня удовлетворяет status quo, и он за любые шаги хочет что-то получить», – резюмировал дипломат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV