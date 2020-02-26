Агитировали в интернете: СБУ выявила двух сторонниц «русского мира»

В Донецкой и Сумской областях Служба безопасности Украины выявила двух активных сторонниц «русского мира». Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, в Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили пропагандистку «ДНР». «Жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент. В публикациях, в частности, содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Злоумышленница популяризировала террористические организации "Л-ДНР", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. Деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогично действовала и жительница Конотопа Сумской области. В частности, в соцсетях женщина агитировала за «Новороссию», а также поддерживала идею создания «Сумской народной республики».

«По месту жительства злоумышленниц правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Сейчас жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в СБУ.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.