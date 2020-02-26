Двойное убийство в «ЛНР»: Участник НВФ пытался оспорить приговор «суда»

Житель неподконтрольного украинским властям Перевальска (Луганская обл.), принимавший участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), «осужденный» на пожизненное заключение за двойное убийство, пытался оспорить «приговор».

Как сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР», преступление было совершено 18 апреля 2015 года. «Житель города Перевальска в ходе распития спиртных напитков по месту своего жительства совместно со своим знакомым в результате конфликта с ним, переросшего в обоюдную драку, произвел в него не менее 7 выстрелов из пистолета Макарова, от чего наступила смерть последнего», – говорится в сообщении.

«В этот же день, после совершения убийства, преступник с целью сокрытия данного преступного деяния совершил убийство жены ранее убитого им гражданина, пришедшей по месту его жительства в поисках своего мужа. После убийства супругов преступник погрузил тела в автомобиль, принадлежащий убитым и находившийся у его дома, и вывез за территорию города», – заявили в «прокуратуре».

Отмечается, что в ходе «судебного разбирательства» задержанный якобы признал свою вину, подробно изложил хронологию событий и свою роль в совершении преступления.

«Также вина подсудимого полностью доказана иными собранными по делу и исследованными в ходе судебного заседания доказательствами. С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенного преступления, а также позиции государственного обвинителя, житель города Перевальска осужден к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. По жалобе стороны защиты, вышеуказанное решение суда пересмотрено в апелляционной инстанции, приговор суда первой инстанции оставлен без изменений. В настоящее время осужденный отбывает наказание», – утверждают в «генпрокуратуре ЛНР».