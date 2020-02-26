В Мариуполе автомобиль сбил пожилую женщину

В Мариуполе устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«Несчастный случай произошел вчера вечером, 25 февраля, на проспекте Металлургов. Автомобиль "ВАЗ" под управлением водителя наехал на 60-летнюю прохожую. Открыто уголовное производство», – говорится в сообщении.

«По предварительной информации водитель автомобиля не пропустил пожилую женщину, которая пересекала дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего совершил наезд на последнюю. С травмами мариупольчанка была доставлена в больницу. Устанавливаются полные обстоятельства ДТП», – сообщили в полиции.