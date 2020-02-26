Прохождение физической идентификации жителями неподконтрольного Донбасса: Правозащитники назвали проблемные вопросы

Пенсионеры, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, вынуждены пересекать линию разграничения, как в летнюю жару, так и в зимние морозы с целью прохождения физической идентификации для дальнейшего получения социальных выплат. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в городе Мариуполь на своей странице в Facebook.

Правозащитники отмечают, что сейчас почти ежедневно контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил пересекают примерно 30 тысяч человек. «Большинство из них – это пенсионеры и другие категории граждан, которые не имеют жилья на подконтрольной территории Украины и вынуждены пересекать линию разграничения с целью получения тех соцвыплат, которые государство обязано им выплачивать, как ее гражданам», – говорится в сообщении.

Периодичность физической идентификации регулируются Постановлением Кабинета министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637*. Действие платежных карточек для получения пенсии и денежной помощи устанавливается на срок до трех лет при условии прохождения физической идентификации клиента в учреждениях акционерного общества «Государственном сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») каждые 6 месяцев.

Физическая идентификация клиента, которому открыт текущий счет в учреждении «Ощадбанка», проводится:

для получения пенсии до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, – каждые 3 месяца со дня открытия счета или со дня предыдущей идентификации;

для получения других соцвыплат – каждые 6 месяцев со дня открытия счета или со дня предыдущей идентификации.

«В связи с тем, что государство в течение 5 лет так и не нашло способ для осуществления соцвыплат гражданам, проживающим на неподконтрольной территории, или хотя бы для облегчения условий для их выплат, дедушки и бабушки вынуждены пересекать линию разграничения, как в летнюю жару, так и в зимние морозы с целью прохождения физической идентификации для дальнейшего осуществления соцвыплат. Да, физическая идентификация должна быть, ведь государство не может осуществлять соцвыплаты тем лицам, которые потеряли право на их получение, например в связи со смертью», – считают в УХСПЧ.

При этом в организации отмечают, что процесс физической идентификации сводится к простому фотографированию с идентифицирующим личность документом.

Правозащитники предложили возможные варианты для решения этого вопроса:

Установление необходимых устройств (видеокамеры, скоростной интернет) (например, на блокпостах на линиях разграничения), чтобы фактически можно было идентифицировать лицо, желающее получать соцвыплаты. При этом, если лицо невозможно идентифицировать с помощью видеокамеры (плохое изображение, сомнение в отношении лица, которое ее проходит, или по другим основаниям), такое лицо всегда будет иметь возможность осуществить пересечение и пройти идентификацию в привычный сейчас способ. Разрешить и принимать как надлежащий документ поручение от граждан, проживающих на неподконтрольной территории (или возможно только гражданам, которым за 80 лет, или которые имеют тяжелые заболевания).

О том, что необходимо переселенцу-пенсионеру для прохождения идентификации, читайте здесь.

* Постановление КМУ № 637 от 05.11.2014 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», которое предусматривает обслуживание и прохождение физической идентификации переселенца исключительно в Ощадбанке, а также привязку выплат к справке ВПЛ.