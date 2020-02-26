В центре Мариуполя умер мужчина

В Мариуполе сегодня, 26 февраля, днем в центре города обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«Около 14:00 в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц Центрального района Мариуполя обнаружен неизвестный мужчина без сознания. По вызову были направлены следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и работников скорой медицинской помощи. К сожалению, медики констатировали смерть мужчины», – говорится в сообщении.

«Следователи установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1988 года рождения. Сейчас тело гражданина направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, причины смерти устанавливаются», – сообщили в полиции.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть». Продолжается досудебное расследование.