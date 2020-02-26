Кучма по итогам встречи в Минске: Без прекращения огня политические сдвиги невозможны

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) продолжает работу над реализацией договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже. Об этом по итогам заседания в Минске сегодня, 26 февраля, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Украинская сторона призвала РФ обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста. Особенно вопиющим нарушением 18 февраля 2020 года стала попытка НЗФ ОРЛО* устроить провокацию, способную поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе. Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 года свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже», – пишет Олифер.

Она отметила, что системные нарушения режима прекращения огня не только тормозят, но и отбрасывают назад процесс мирного урегулирования. Возвращение неподконтрольной Украине части Донбасса к мирной жизни должно начаться с выполнения блока по безопасности Минских соглашений.

«Еще раз подчеркиваю: без выполнения составляющей по безопасности Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинской-российской границей», – отметил Леонид Кучма.

Олифер также сообщила, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по уточнению списков удерживаемых лиц.

Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. «Украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону», – сообщила спикер.