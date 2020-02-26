На Луганщине обнаружили тайник с артиллерийскими снарядами

В прифронтовой Трехизбенке (Луганская обл.) выявили место незаконного хранения арсенала оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Из тайника, обустроенного вблизи линии разграничения, в окрестностях поселка Трехизбенка, правоохранители изъяли 94 артиллерийских снаряда, ручную реактивную противотанковую гранату РПГ-18, 5 гранат РГД-5 и почти 2 500 патронов различного калибра», – говорится в сообщении.

«Также по периметру схрона выявлены 6 противотанковых мин ТМ-62 общим весом 42 кг тротила. Из-за опасности детонирования мин, они были обезврежены на месте. Устанавливаются лица, причастные к обустройству места незаконного хранения средств поражения», – сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.