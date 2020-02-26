В «Слуге народа» рассказали, сколько нынешних депутатов возьмут на новые выборы

В Луганской области от партии «Слуга народа» (СН) будут баллотироваться не больше 10-15% кандидатов, которые ранее уже занимали или занимают должности в местных советах.Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Ткаченко, который был назначен «политическим ответственным» за Луганскую область от СН в интервью «Вестям».

Ткаченко отметил, что вообще не брал бы бывших депутатов, действуя по примеру фракции «Слуги народа» в Верховной Раде. «Но у нас мало кандидатов, их сложно найти. Понятно, что для них будет установлена некая планка. Максимальная, насколько можно взять… Но я не думаю, что кто-то будет меня осуждать, если я скажу, что будем стараться найти людей, которые не были депутатами, мэрами или замами мэров», – добавил он.

Депутат также сообщил, что готовятся критерии отбора будущих кандидатов на местных выборах, и к середине марта они появятся.

Что касается опыта таких людей, Ткаченко отметил: «Судя по тому, как работают депутатские корпусы на Луганщине сейчас, — то мне кажется, что хуже быть не может. У нас полный хаос и беспредел — что в Северодонецком горсовете, что в Лисичанском. Там скупаются и продаются депутаты, выгоняют с должностей мэров. Представьте: в Северодонецке такое случилось уже 6 раз, в Рубежном 4 раза! В Лисичанске мэр вообще на волоске висит в течение года. Лучше строить все сначала, это, конечно, будет сложно и тяжело… Чем вот с этим всем дальше продолжать жить».

По словам Ткаченко, на сегодня актив «Слуги народа» в Луганской области – порядка 100 человек. «Это постоянные люди, с которыми постоянная связь. Они готовятся к местным выборам. А если включать и волонтеров, и тех, кто хотел идти с нами на местные выборы – так это около 300 человек», – добавил он.

Напомним, что от партии «Слуга народа» подготовку местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года, в Донецкой области будет курировать народный депутат Владлен Неклюдов, а в Луганской – народный депутат Максим Ткаченко.