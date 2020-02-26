Донетчина – в лидерах по Украине по количеству и качеству отремонтированных школ, – советник премьер-министра (Фото)

Донецкая область – один из лидеров в Украине по количеству и качеству уже реконструированных и капитально отремонтированных школ. Об этом сегодня, 26 февраля, на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Он отметил, что Мариуполь – один из наглядных примеров того, как меняется город при правильном руководстве. «Один из примеров города, где грамотное руководство всегда приводит к качественным изменениям. Был здесь летом несколько раз, когда мы в рекордные сроки достраивали трассу Запорожье – Мариуполь. Город сильно поменялся в лучшую сторону за несколько лет. И этот процесс не останавливается», – написал Голик.

Также он опубликовал фото школы № 26 Мариуполя, которая реконструируется прямо сейчас:

Фото: Facebook / Юрий Голик

А также фото ясель-садика № 117 «Юный Моряк», где в самом разгаре идет капитальный ремонт:

Фото: Facebook / Юрий Голик

Голик уточнил, что окончание работ запланировано на июнь этого года.

Кроме того, советник премьер-министра сообщил, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров утвердили 402 объекта, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Из них 206 объектов – это часть Национальной программы «Большая стройка». «Согласно ежемесячной росписи из 7,5 млрд ГФРР в этом году 2,5 млрд могут и должны финансировать строительство и реконструкцию инфраструктуры по всей стране уже в апреле. Это – новые рабочие места, налоги, в том числе в местные бюджеты и, собственно, новая инфраструктура. Важно, что все бюрократические процедуры пройдены вовремя, и финансирование по ГФРР в объеме 30% от его годового значения начнется уже в апреле», – добавил Юрий Голик.

Как сообщалось ранее, Донецкая область имеет четкий план действий в рамках проекта «Большое строительство».