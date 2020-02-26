Возвращение неподконтрольной части Донбасса: Украинцы назвали желаемый путь

Говоря о политическом будущем временно неподконтрольных украинской власти части территорий Донецкой и Луганской областей, большинство граждан Украины (54%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав областей Украины на тех же условиях, что были раньше. Таковы результаты опроса*, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

При этом 13% опрошенных хотели бы, чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 6% – чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 5% – чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% – чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

Кроме того, установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над неподконтрольными украинской власти территориями) поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%).

Вместе с тем, только 13% поддержали бы отделение неподконтрольных украинской власти территорий от Украины (не поддерживают – 65,5%), еще 10% поддержали бы признание Крыма российской территории в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают – 70%).

* – Прим. – опрос проведен с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.