От сделки до войны: На что может пойти Путин по Донбассу

Президент России Владимир Путин продолжит агрессивную политику в отношении Украины, если в этом году не договорится по вопросу Донбасса с Западом. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На вопрос, на какой из сценариев по Донбассу Путин может пойти, Климкин ответил следующее: «Без договоренностей, сделки с Западом – ни на что. Путина тогда будет устраивать status quo. Он будет пытаться этот status quo использовать для ослабления украинской реальности, украинского общества, украинской власти. Это то, что он будет последовательно делать. Если такая "сделка" будет, в этой договоренности будут другие элементы – здесь есть вопросы активов, вопросы российских олигархов, вопросы санкций, цен на энергоносители, стратегической стабильности, интересов разных регионов».

По его словам, сейчас в России идет перестройка модели управления страной. «Это переход к новой версии путинской модели, "путинизм" 2.0. С этим связаны существенные риски – внутренние и внешние, поэтому ему нужна легитимизация, легализация того, что будет делаться в будущем, но нужна и внутренняя мобилизация. Это он будет делать в том числе и внешним путем. Этого тоже исключать нельзя», – считает Климкин.

Экс-глава МИД Украины допускает, что в 2020 году может быть заключена «сделка» между Россией и Западом по Донбассу. «Она может быть частичной или неполной. Какие-то шаги – разрешение гуманитарным организациям. Или может быть наоборот – масштабная военная эскалация. Причем не только на Донбассе, но и касательно украинского юга, поскольку для Путина принципиален украинский юг – доминирование в Черноморском регионе, суходольные коридоры и на Крым, и на Приднестровье, и на Молдову. А что сейчас в Молдове, мы знаем: это и вода, и стратегические вопросы».

Дипломат добавил, что согласно последним соцопросам в России лишь 4% россиян «видят» Путина президентом союзного государства с Белоруссией, а вот Донбасс он может использовать для мобилизации своего электората: «Россиянам это безразлично. Они считают Белоруссию и так чем-то своим. Они не видят в этом какой-то амбиции, а вот построить амбицию вокруг другой версии – Украина, "Новороссия" – это мобилизация [российского электората]. Я думаю, что такие планы есть. В конце концов, наша логика должна быть, как мы держим себя в том ритме мобилизации, чтобы это все отбить, поскольку Путин не будет начинать с откровенной милитарной атаки. Он будет начинать с дестабилизации, а потом будет эту дестабилизацию использовать, чтобы реализовать логику фрагментации Украины».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV