На передовой: Как проходят будни украинских военных вблизи КПВВ «Новотроицкое» (Фото)

Вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) украинские военные в полной экипировке и с оружием поднимают на свои опорные пункты воду и продукты на высоту не менее 100 метров. Скрасить фронтовые будни бойцам ВСУ помогают любимые блюда и рисунки-обереги.

Чтобы добраться до вершины террикона, нужно преодолеть очень крутой подъем, скользкая глина осложняет этот процесс.

«Сначала было тяжело, сейчас привыкли уже. Проще, легче поднимаемся, уже знаем каждую тропу, где лучше стать, чтобы подниматься было легче. Сами ребята делали, потому что растаял снег, грязь, скользко – падаешь, грязный, тяжело подниматься. Собрались и дружно сделали лестницу. Теперь удобно, подниматься», – отмечает боец ВСУ Сергей.

Фото: скриншот видео «ICTV»

На позициях украинских военных строгий порядок. Армейцы постоянно благоустраивают блиндажи, чтобы улучшить свой быт. Предмет гордости – кухня. Ее строили всем подразделением. В холодильнике – сыры, колбасы, сливочное масло. Голодными здесь никто не остается. Иногда бойцы готовят любимые блюда по своим фирменным рецептам, которые привезли на передовую со всех уголков Украины.

Рецептом закарпатского бограча хвалился перед побратимами боец ВСУ Василий: «Можно брать телятину, свинина обязательно, и там уже разные части. Поверьте, если вы хотите вкусно приготовить, вы должны вложить немного себя и душу свою, естественно. У нас ребята готовят полтавские галушки и вареники».

Фото: скриншот видео «ICTV»

В блиндажах украинских военных – обереги и игрушки, которые присылают на передовую со всей Украины.

Фото: скриншот видео «ICTV»

На терриконах – живописные пейзажи, а еще вблизи Новотроицкого много диких зверей. На опорные пункты ВСУ часто наведываются дикие кабаны, фазаны, зайцы, косули. Их следы здесь повсюду – на Донбассе шестой год охота запрещена.

Фото: скриншот видео «ICTV»

С одной стороны террикона как на ладони видно КПВВ «Новотроицкое», с другой – неподконтрольный украинским властям Докучаевск.

Украинские военные отмечают, что перестрелки в этом районе практически каждый вечер. «Начиная от стрелкотни – автоматы, пулеметы, переходя до более тяжелого оружия – СПГ, РПГ, бывает – минометы. Если кому-то где-то кажется, что здесь тишина и покой – это неправда», – рассказал боец ВСУ Василий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»