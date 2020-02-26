Асфальт растаял вместе со снегом: В Покровске водители жалуются на состояние дорог (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) водители массово жалуются на состояние дорог. Говорят, что в конце зимы асфальт растаял вместе со снегом.

Так, на улице Уютной под лужами глубокие ямы. И, как жалуются водители, так везде. «Разбитые дороги все полностью. В темное время вообще ничего не видно, можно влететь в такую яму», – говорит мужчина.

Здесь через пару метров посреди перекрестка виднеется кирпич. Это, как рассказал таксист Иван, так недавно починили дыры в асфальте. «Ямочный ремонт, засыпают песочком и брусчатку. Это не ремонт, я считаю», – добавляет водитель.

Коммунальщики оправдываются, что на скорую руку таким образом латали большие выбоины в асфальте. Потому что сделать полный ремонт мешала погода. «Большие ямы закладываются плиткой, чтобы можно было проехать. И также при погодных условиях ямы будут заложены щебневой смесью», – сообщила начальник жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета Елена Юзипович.

Последний раз в городе дороги ремонтировали осенью прошлого года. Но асфальт быстро разрушается. Все, как уверены коммунальщики, из-за большой нагрузки на автополотно. «У нас увеличился и автотранспорт. Сейчас все идет перевозками больших грузов. В связи с этим состояние дорог желает быть лучшим», – отметила Юзипович.

Весной дорожники снова будут латать ямы, однако капитального ремонта не будет за неимением средств. Водители возмущены. Ведь из-за плохого автопокрытия ломаются машины. Водитель Андрей на ремонт уже потратил 2 тыс. грн. «Опять куча ям. Больше работы получается на СТО, ходовка разбивается полностью», – говорит он.

В этом году, чтобы основные пути в городе поддерживать в надлежащем состоянии, потратят примерно 20 млн грн.

Источник: ТК «Донбасс»