Перерегистрация, справка ВПЛ и жилье: Интервью с замминистра МинВВОТ Русланом Калининым

В конце прошлого года руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин присоединился к команде Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) – сперва как советник, а последние два месяца – как заместитель министра Оксаны Коляды.

«Моя зона ответственности – все, что касается переселенцев: жилье, работа, переквалификация, поддержка бизнеса, нормативные документы, которые упрощают процедуры, связанные с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ)», – пояснил в интервью «Донецким новостям» чиновник.

Также Руслан Калинин рассказал о том, как уже на госслужбе пригодилось его знание проблем переселенцев, какие проекты (в том числе жилищные) реализуются для внутренне перемещенных лиц, можно ли ожидать отмену справки ВПЛ и чем грозит будущая перерегистрация переселенцев.

– Переселенец – это понятие более широкое, чем статистика Минсоца, основанная на зарегистрированных ВПЛ. Но ведь не все выехавшие из Донбасса становились на учет. С Вашей точки зрения, сколько действительно жителей выехало после 2014 года? Есть ли данные – сколько вернулось обратно за линию разграничения?

– Точных данных, думаю, нет ни одного министерства. Мы можем лишь ориентироваться на данные Международной организации по миграции (МОМ). 20 февраля был представлен новый отчет национальной системы мониторинга. Согласно озвученным данным, 21% ВПЛ вернулись обратно – на неподконтрольные территории.

Официальная статистика, которая обновляется еженедельно, говорит о том, что в Украине сейчас зарегистрировано около 1,4 млн переселенцев. Но мы ведь понимаем, что многие из ВПЛ – это пенсионеры, которые нередко постоянно проживают на неподконтрольных территориях. Они зарегистрировались как переселенцы, приезжают на подконтрольные территории лишь для получения соответствующих выплат. И возвращаются обратно.

Когда я занимался общественной деятельностью, много ездил по регионам, занимаясь проблемами переселенцев. Часто бывал на Донбассе, ведь в Донецкой области зарегистрировано около 500 тысяч переселенцев, а в Луганской – около 300 тысяч. Так вот, общаясь с представителями органов соцзащиты, международными организациями, самими ВПЛ, я выяснил, что зафиксированные данные отличаются от реальных на 20-30%. Так что, думаю, реально у нас проживает около одного миллиона ВПЛ.

– Сейчас все переселенцы (именно получатели выплат из госбюджета), привязаны к справке ВПЛ. В том числе и так называемые «пенсионные туристы», по факту проживающие в «Л-ДНР». Неоднократно поднимался вопрос открепления выплат от данной справки. Насколько это реально?

– Мне не нравится, когда жителей Донбасса называют «пенсионными туристами». Они – такие же жители Украины, как все мы. Люди достигли пенсионного возраста, хотят получить то, что они заработали. Ведь по международным стандартам, пенсия – это право собственности…

Что касается отвязки справки ВПЛ от получения выплат, то это – компетенция Минсоцполитики и Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Они понимают, какие могут быть последствия. И именно они должны принимать решение. Если такая инициатива (об откреплении справки ВПЛ от получения выплат) будет озвучена со стороны Минсоцполитики, то лично я ее поддержу.

Проблема ведь актуальна и для переселенцев-пенсионеров, которые уже приобрели жилье на подконтрольной территории, но все равно имеют проблемы с получением пенсий и иных выплат, т.к. для государства – они все равно «внутренне перемещенные лица».

Задача нашего министерства – максимально упрощать жизнь украинцев, не зависимо от того, по какой стороне линии разграничения они находятся. Именно поэтому мы инициируем открытие новых Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), дополнительных отделений «Ощадбанка» в населенных пунктах рядом с линией разграничения. Чтобы люди могли быстрее получить нужную помощь, снять деньги, пройти верификацию. Мы также будем предлагать различные законодательные инициативы, направленные на улучшение жизни жителей Донбасса и переселенцев.

– Вы сделали резонансное заявление о возможной перерегистрации переселенцев в Украине. И сразу представляются прежние бешенные очереди в управлениях соцзащиты, поквартирные проверки, очереди на линии разграничения… В чем суть новой перерегистрации?

– На самом деле, речь идет об облегчении жизни переселенцев. Реестр ВПЛ, который есть у нас в данный момент, изначально вело и продолжает вести Министерство соцполитики. Через отделения Управлений социальной защиты населения (именно они занимаются наполнением реестра). Когда мы столкнулись с необходимостью решения ряда задач (к примеру, сколько именно переселенцев нуждаются в жилье), то поняли: чтобы получить объективную информацию, обязательно нужна общая картина по всем ВПЛ. И было бы хорошо, если бы в реестре ВПЛ имелась графа о том, нуждается ли переселенец в жилье и в каком именно.

Но так как реестр формировали в 2014-2015 годах, там имеется лишь часть необходимой информации. И чтобы получить ее в полном объеме, как вариант, рассматривается перерегистрация ВПЛ.

В результате мы получим информацию не только о том, нуждается ли данный переселенец в жилье (и в каком, готов ли, к примеру, пользоваться кредитными программами), но и данные о трудоустройстве, о необходимости медицинской, психологической помощи.

Важно понимать, что пока это все – наброски. И что реестр ВПЛ – зона ответственности Минсоцполитики.

Наше же министерство и я, в частности, занимаемся таким проблемным моментом как места компактного проживания (МКП), на базе которых создаем мини-модель сбора информации, которая нужна, чтобы более качественно работать с переселенцами.

– Как именно на базе МКП создаете этот прообраз нового реестра переселенцев?

– Для понимания: места компактного проживания – это общежития, пансионаты, все места, куда с 2014 год селили переселенцев. Делали это стихийно, так как государство не было готово к войне. Расселением занимались районные, городские и областные администрации, волонтеры… А то и сами переселенцы.

Некоторые политики обещали, что война закончится скоро. В итоге, переселенцы живут в МКП более 5-ти лет. Таких мест – около 150 по всей Украине, в них проживает около 7 тыс. чел.

И за это время образовались проблемные места, которые начали «взрываться». Как тот же пансионат «Джерело» в Киеве (часть переселенцев оттуда мы уже расселили, часть самостоятельно перебрались на новое место жительства, но около 20-30 человек еще остаются; мы держим ситуацию на контроле), как «Тетерев» в Житомирской области. Есть проблемные МКП и в Одессе, и в ряде других городов.

Нашему министерству приходится решать вспыхивающие тут и там ЧП в авральном режиме, в режиме «тушения пожаров». А это неправильно. Нам приходится реагировать на ситуацию вместо того, чтобы вырабатывать стратегию, политику, «дорожную карту». И реализовывать их.

Придя в МинВВОТ, я поставил себе первоочередную задачу – разобраться с проблемой МКП. Недавно мы презентовали международным организациям «дорожную карту». Для начала мы проведем анкетирование во всех местах компактного проживания переселенцев. Уже подготовили большой опросник. Там есть вопросы, которые касаются жилья (готовы ли люди переехать, взять кредит, лизинг), трудоустройства (нужна ли, к примеру, переквалификация), медпомощи, психологической помощи. Таким образом, мы получим своеобразный профайл на каждую семью.

Будет и информация по самим местам компактного проживания. Их мы хотим условно разбить на четыре категории. Первая – те места, откуда переселенцев выгоняют (то же «Джерело»). Вторая – МКП, где условия не пригодны для нормального проживания. Третья – МКП, которые нуждаются в небольшом ремонте. Четвертая – МКП, где можно спокойно жить, откуда не нужно расселять переселенцев.

По первым двум категориям будем работать по оперативному расселению. С одной стороны, надеемся на проекты, которые будут вскоре реализованы (в том числе за счет поддержки Немецкого банка развития KfW). Также направили письма в облгосадминистрации с просьбой прислать нам перечень объектов, которые можно реконструировать и расселить туда переселенцев.

Когда проанализируем всю информацию, будем привлекать деньги из местных и государственного бюджетов, а также средства международных доноров.

Нам важно проанализировать все, понять общую картину, найти рецепт решения.

К примеру, тех, кто нуждается в кредитных программах, мы будем о них оповещать. По последним данным МОМ довольно много переселенцев хотели бы принять участие в кредитных программах, но лишь 30% знают о них.

– По предварительным данным МинВВОТ, в жилье нуждаются около 400 тыс. семей переселенцев. Как министерство планирует решать этот вопрос?

– Недавно МОМ представил ежегодную систему мониторинга по нашей стране. Как и ранее, жилье – проблема №1 для подавляющего числа ВПЛ. При этом, согласно отчету национальной системы мониторинга, 44% переселенцев были заинтересованы принять участие в жилищных программах:

около 80% признались, что заинтересованы в получении жилья с частичной компенсацией со стороны государства;

более 70% хотят получить долгосрочную аренду с правом выкупа жилья на вторичном рынке в городах (в сельской местности – 40% ВПЛ);

39% – заинтересованы в строительстве жилья на условиях жилищного кооператива;

36% – желают получить заем на строительство жилья на срок до 20 лет, а 33% – на срок до 30 лет.

Для тех, кто может «вложиться» в жилье сам, нужно вводить ипотеку, лизинг, кредит под реальную кредитную ставку (3-5-7%) – в зависимости от категории семьи.

Наша задача – выработать общую концепцию, найти оптимальные источники финансирования: государственный и местные бюджеты, средства доноров (возвратные – под небольшую кредитную ставку, и – безвозвратные), что-то смогут вложить сами переселенцы (под небольшие кредиты). Также важно разработать максимально эффективные механизмы строительства жилья и оптимальные технологии – быстро, качественно, недорого.

Есть те программы, которые уже работают и достаточно хорошо себе зарекомендовали. Те же субвенции «70 на 30» (за счет 70% госбюджета и 30% местного бюджета громады приобретают жилье, которое выделяют переселенцам во временное пользование, – ред.) – «в деле» уже три года. Благодаря этой программе около 700 семей-ВПЛ получили жилье на вторичном рынке.

В этом году можно по данной программе рассчитывать на 50 квартир. Но заявок уже – на более 50 млн грн, тогда как заложено в бюджете всего 20 миллионов. Так что мы будем инициировать изменения в госбюджет и просить дополнительно еще 80 миллионов. А ежегодно на эту программу необходимо хотя бы 100 млн грн.

К нам все чаще обращаются громады с просьбой помочь с реконструкцией жилья, строительством нового жилья. И ежегодные 100 млн грн давали бы возможность хоть частично удовлетворить спрос.

Программа «Доступное жилье» была рекордно дофинансирована [в прошлом году] – на 300 млн грн. Плюс новое правительство запустило пилотный проект «Ипотека под 3%» (выделено 200 млн грн). Около 1,1 тыс. семей получили возможность приобрести жилье по этим программам. Нужно продолжать, так что мы будем просить увеличить их финансирование. Ведь в том же проекте «Ипотека под 3%» за несколько дней зарегистрировались 11 тысяч ВПЛ и участников АТО / ООС.

Отмечу, что именно МинВВОТ как профильное министерство, а также Минрегион и «Держмолодьжитло» являются самыми активными лоббистами подобного рода программ. Мы ведем переговоры с депутатским корпусом, с профильными министерствами (Минсоц, Минфин, Минэкономики).

– С 2016 года ведутся разговоры о предоставлении Немецким банком развития KfW более 20 млн евро на решение жилищного вопроса переселенцев в Украине. Но проекты так и не запустили. На какой стадии этот вопрос сейчас?

– Немецкий банк поддерживает Украину в рамках трех этапов.

Первая фаза касается непосредственно нашего министерства (направлена на выделение переселенцам льготных кредитов для приобретение жилья, – ред.). Сумма поддержки – 25,5 млн евро. Две недели назад пришел последний текст межправительственного соглашения между Украиной и Германией. Сейчас он на согласовании в профильных министерствах. Думаю, в ближайший месяц соглашение будет подписано, после чего – ратифицировано Верховной Радой.

Затем выберут финучреждение, которое будет реализовывать проект. И уже в этом году запустим кредитную программу. Сложно пока сказать, какой будет процент, но думаю, речь может идти об ипотеке под 5-7%.

Вторую и третью фазу проекта, который поддерживает KfW, будет организовывать МОМ. Общая сумма поддержки там – 44,5 млн евро. Уже определены два города, где проект будет реализовываться – это Северодонецк на Луганщине и Краматорск на Донетчине. Там будет строиться и покупаться на вторичном рынке жилье для ВПЛ. Наше министерство ведет переговоры с МОМ, стараясь максимально содействовать и ускорить процесс переговоров.

– Каковы наработки в плане решения проблемы трудоустройства переселенцев?

– Очень рассчитываем, что в этом поможет проект помощи переселенцам «Жилье плюс работа». Это будет интерактивная карта, где мы станем размещать вакансии, доступные места проживания, а также предложения «жилье + работа».

Идея в том, чтобы собрать максимальную информацию у работодателей по тем вакансиям, «в привязке» к которым дают и жилье. К примеру, предприятию нужен слесарь. И ему готовы оплатить комнату в общежитии. Или нужен инженер – и ему готовы на определенных условиях предоставить квартиру.

Еще в декабре 2019 года на нашем сайте МинВВОТ появился раздел, в котором публикуется актуальная информация о вакансиях всех областных центров занятости с предоставлением жилья. Теперь мы намерены объединить информацию со всех ресурсов, связанных с работой. Хотим, чтобы этот проект подразумевал и переквалификацию (будем отслеживать, какие вакансии пользуются наибольшим спросом – и предлагать возможность переквалификации). Хотим также, чтобы в проекте можно было получить информацию о поддержке бизнеса, для этого ведем переговоры с ключевыми партнерами.

В ближайшее время будет презентация программы, там мы расскажем обо всем подробнее.